Controlli nei cantieri edili: denunciati i titolari di due imprese

L'obiettivo del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro è quello di scoraggiare le irregolarità.

Di: Redazione Sardegna Live

Questa settimana nell’ambito dei servizi predisposti nel mese di aprile dal Comando Provinciale di Nuoro, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro insieme al personale dell’ispettorato territoriale del lavoro di Nuoro, hanno effettuato controlli in vari cantieri edili della zona di San Teodoro, riscontrando violazione penali ed amministrative.

Nello specifico, il titolare e firmatario di un’impresa individuale esercente attività edile, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Nuoro, per l’omessa formazione ai lavoratori in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (all’art. 37, del d.lgs. 81/2008), prevista ammenda da 1315,20 a 5699,20 euro.

Presso un altro cantiere edile veniva controllata un’altra impresa a carattere individuale e il titolare rappresentante legale è stato denunciato all’autorità giudiziaria competente per la violazione dell’art. 21, co.1 lett. a del d.lgs. 81/2008 per non aver utilizzato attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni di legge, prevista ammenda da 219,20 a 657,60 euro

I controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro proseguiranno nei prossimi giorni. L’obiettivo è quello di scoraggiare le irregolarità.