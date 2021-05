Villamar. Pascolava il gregge nel cortile di proprietà della scuola materna: denunciato

Un 31enne allevatore è stato denunciato per pascolo abusivo e su terreno ad uso pubblico

Di: Giammaria Lavena

Nella giornata di ieri i carabinieri della Stazione di Villamar hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per introduzione di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, nonché per pascolo sul terreno ad uso pubblico, un 31enne allevatore del luogo, già gravato da diverse precedenti denunce.

Questi, alla ricerca costante di nuovi pascoli gratuiti per i propri armenti, in più circostanze avrebbe condotto le sue pecore all'interno del cortile della scuola materna comunale di Villamar, situata in via Conca Maccettu. L'uomo avrebbe approfittato della temporanea chiusura dell'Istituto per poter far brucare l'erba, cibo per bestiame che altrimenti sarebbe andato perduto.

I carabinieri hanno ricostruito l'accaduto attraverso alcune testimonianze di chi aveva visto e vari successivi riscontri. L'allevatore è stato ammonito dai militari affinché non si ripeta la circostanza.