Droga in tasca e nell’abitazione: 49enne pregiudicato in manette

Gli agenti delle Volanti l’hanno perquisito, è spuntato fuori anche un coltello

Di: Alessandro Congia

Nell’ambito del potenziamento del dispositivo di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, mediante la costante vigilanza di tutte le zone della città, gli Agenti della squadra Volante hanno tratto in arresto Vittorio Feboli, 49enne di Cagliari, pluripregiudicato, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato in stato di libertà per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’episodio si è verificato verso le ore 14.45 di ieri quando i poliziotti della Squadra Volante, nel transitare nella Via Is Mirrionis, hanno notato due persone dall’atteggiamento sospetto; in particolare uno dei due, alla vista della Volante si allontanava a piedi frettolosamente facendo perdere le proprie tracce mentre l’altro veniva raggiunto e fermato.

L’uomo ha mostrato da subito un atteggiamento nervoso, cercando di eludere il controllo e, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso, nella tasca del giubbotto, di un coltello a serramanico della lunghezza di cm. 14,5 con residui di sostanza stupefacente sulla lama, e di un involucro in plastica contenente marijuana per il peso di10,5 grammi.

Dalla perquisizione presso l’abitazione di Feboli, all’interno della camera da letto, sono stati rinvenuti due involucri contenenti infiorescenze di canapa indiana per un peso di gr. 18,8 e di gr. 22,6, un bilancino di precisione e 30 euro in banconote di vario taglio. Tratto in arresto, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima previsto per la mattinata odierna.