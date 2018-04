Truffa on line, 'furbetto' scoperto con la carta di credito clonata: arrestato

I militari dell’Arma l’hanno sorpreso dopo l’ennesima truffa on line

Di: Alessandro Congia

Nel corso la giornata odierna i carabinieri della stazione CC di Cagliari Villanova, al termine di una complessa attività di indagine, hanno denunciato un giovane cagliaritano pregiudicato classe 1992 che dopo aver clonato la carta di credito intestata ad una società per azioni con sede in provincia di Torino, effettuava da tempo l’acquisto online nel “Deep Web”, di oggetti preziosi e spesso molto costosi, come ad esempio un Rolex oystedate del valore complessivo di quasi 2000 euro che poi si faceva recapitare tramite un corriere espresso presso il proprio domicilio.

Infatti, i carabinieri della Compagnia di Cagliari, dopo un periodo di attività informativa ed osservazione del soggetto, intervenivano proprio in occasione della consegna del pacco, sorprendendo il reo e procedendo alla sua identificazione. In tale circostanza, i militari effettuavano la perquisizione domiciliare e personale del responsabile, rinvenendo nella sua disponibilità diverso materiale informatico elettronico utilizzato, come ammesso dallo stesso, per compiere l'attività di truffa informatica e ricettazione.

Il danno in questo caso è di circa 5000 euro se consideriamo la carta clonata. Tuttavia il soggetto opera da anni nel settore con profitti illeciti che sfiorano i 50mila euro. Specialista in clonazione carte, acquisti con criptovalute ed intromissioni informatiche.