Padria aderisce al progetto “Carta d’identità' - Donazione organi”

Il via libera nel corso della Giunta comunale del 9 aprile

Di: Antonio Caria

Nella seduta di Giunta comunale del 9 aprile, il Comune di Padria ha deliberato per l’adesione al progetto “Carta d’identità' - Donazione organi”.

Un passo importante in tema di salute quello attuato dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Alessandro Mura. la donazione degli organi e dei tessuti viene considerato come un gesto di solidarietà verso il prossimo, di civiltà e di rispetto per la vita. Basta vedere come il trapianto di un singolo possa essere un rimedio per coloro affetti da gravi malattie, a volte incurabili.

Ciò è reso più efficace anche grazie ai progressi della medicina che hanno permesso a molti pazienti il ritorno a una vita normale e a una buona aspettativa di vita.

In base alle disposizioni contenute nella legge numero 91 dell’1 aprile 1999, l’impianto organizzativo della rete trapiantologica affida al Sit (Sistema informativo Trapianti) il compito di raccogliere le dichiarazioni con cui i cittadini esprimono la loro volontà di donare gli organi. Uno strumento di garanzia che tutela la libera scelta di ogni donatore.

Una decisione presa in maniera unanime dalla Giunta padriese composta da Alessandro Mura, Matteo Marica e Giuseppa Angela Dettori, «Riconosciuto l’altissimo valore sociale dell’iniziativa ed i benefici pratici di immediatezza operativa che ne potranno derivare dallo stretto collegamento tra la banca dati comunale delle volontà manifestate positivamente alla donazione degli organi e dei tessuti in sede di rinnovo/rilascio della carta d’identità e la banca dati in possesso del CNT e delle sue diramazioni GIUNTA Atto N.ro 38 del 09/04/2018 regionali».

In base a quanto riportato nel sito del Ministero della Salute, «L'Ufficio Anagrafe del Comune può raccogliere e registrare la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti del cittadino al momento del rinnovo o rilascio della carta d’identità».

«La raccolta e l’inserimento delle dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi e tessuti al momento del rilascio o rinnovo del documento di identità – si legge nella delibera – rappresenta un’opportunità per

aumentare il numero delle dichiarazioni e, pertanto, incrementare in modo graduale il bacino dei soggetti potenzialmente donatori, a tale scopo è stato messo a punto un modello procedurale con il Progetto CCM “La donazione organi come tratto identitario”.