Controlli dei Carabinieri sulla 131: denunce, multe e punti della patente revocati

Due giovani del Marghine sono stati trovati in possesso di marijuana

Di: Redazione Sardegna Live

La Compagnia Carabinieri di Macomer ha messo in campo nell’ultima settimana un dispositivo preventivo che ha visto il rafforzamento dei controlli tesi soprattutto a contrastare sia il fenomeno dei reati di natura predatoria, sia l’annoso problema della sicurezza stradale.

Numerosi i posti di controllo effettuati, nel corso dei quali sono state eseguite anche diverse perquisizioni. Particolare attenzione e controlli anche sulla strada statale 131, talvolta teatro di gravi incidenti le cui conseguenze sono talora dovute al mancato rispetto delle norme del Codice della Strada.

Il bilancio complessivo è stato di 56 autovetture controllate e 85 persone identificate, di cui 2 persone denunciate alla Procura della Repubblica di Oristano.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Sindia hanno contestato 4 infrazioni al Codice della strada, da cui è derivata la decurtazione di 20 punti dalla patente di guida e l’inflizione di sanzioni amministrative per oltre 700 euro; i militari della Stazione di Bortigali hanno contestato 3 infrazioni sempre al Codice della strada, da cui è derivata la decurtazione di 15 punti dalla patente di guida e l’inflizione di sanzioni amministrative per oltre 500 euro. Inoltre sono state anche denunciate due giovani del Marghine trovate in possesso di 10grammi di marijuana, due bilancini di precisione e 150 euro. E’ seguita la perquisizione domiciliare a carico dei due, a conclusione della quale sono state rinvenute e sequestrate delle cartucce di vari calibri detenute illegalmente.