Fiamme in una palazzina, intrappolati padre e figlio. Sul posto i Vigili del Fuoco

Si sono vissuti attimi di paura per le persone coinvolte

Di: Alessandro Congia

Una brutta disavventura per un papà e il proprio figlioletto, salvati in extremis dai Vigili del Fuoco, intervenuti immediatamente intorno alle 3.15 di questa notte quando per cause ancora da accertare, la palazzina dove abitano ha preso fuoco in via Guido Rossa, in modo particolare tra alcune masserizie ammassate nel vano scala, punto da cui le fiamme si sono propagate a uno degli appartamenti.

Cinque gli automezzi del comando Provinciale di Cagliari con i colleghi di Sanluri, che hanno dapprima fatto evacuare l’intero edificio salvando un uomo e un bimbo rimasti intrappolati in casa. Fortunatamente non ci sono state persone intossicate, sul drammatico episodio c’è qualche dubbio che possa trattarsi di un incendio doloso, ipotesi su cui indagano i Carabinieri della locale compagnia.