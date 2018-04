Incendio in un ovile: morte diverse capre

In corso le indagini dei Carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Alle prime ore di questa mattina un rogo è divampato, per cause in corso di accertamento, in un ovile di Jerzu.

Una segnalazione telefonica sull’utenza 112 ha segnalato il fatto ai Carabinieri che sono prontamente intervenuti sul posto insieme ai Vigili del fuoco di Lanusei. Nell’incendio sono morti diverse capre.

Sono in corso le indagini in corso da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Jerzu per accertare le cause del rogo.