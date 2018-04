Parco di Monte Claro, Lions Day 2018: visite mediche per tutti, mostre e solidarietà

La bellissima iniziativa dei Lions di Cagliari: ecco il programma per domenica 15 aprile

Di: Alessandro Congia

Iniziative legate ai temi della salute, dell'ambiente, della pace, della solidarietà, della musica, e della festa al Parco di Monte Claro. Il bellissimo evento per grandi e piccini, domenica 15 aprile 2018

Numerose le attività previste che vedranno la partecipazione dei Club Lions della Sardegna e di tanti espositori in rappresentanza sia delle eccellenze del mondo produttivo isolano (artigiani del legno, dell’oreficeria e del ferro, Cantine Sarde, florovivaisti, aziende agroalimentari a Km 0, etc.) che del mondo associazionistico. Imperdibili in particolare i momenti dedicati ai prodotti gastronomici della cucina tradizione sarda e le tante mostre, sfilate e spettacoli che si svolgeranno durante la giornata, con la partecipazione di gruppi musicali ed animatori per i bambini.

Da sottolineare anche come, durante l’evento, gli specialisti della clinica di Oculistica e di Dermatologia saranno presenti per effettuare alcuni screening di grande importanza a favore del pubblico che interverrà alla manifestazione.

Saranno illustrate le principali attività portate avanti dai Lions nel mondo con i Services presenti a Monte Claro, con particolare riguardo alla Casa di Accoglienza Lions, alla Solidarietà e Sostegno, alla Valorizzazione della Cultura, al Poster per la Pace, al Lions Quest, alle Attività a favore dei Giovani e dei Bambini (un libro per tutti), alla Raccolta degli Occhiali Usati e dei Medicinali, ed ai cani guida per i non vedenti. Tutto il ricavato delle eventuali offerte che che potranno aversi nel corso della manifestazione saranno devolute ai Service Lions in corso di realizzazione.

Una giornata di festa organizzata dai membri del Lions Club che contemporaneamente, nelle principali piazze di tutto il mondo, festeggiano il Lions Day.

Piazza ingresso pedonale di via Cadello

8,00 – 12,00 AVIS (donazioni sangue)

9,00 Apertura della manifestazione▪ Saluti Autorità Lionistiche, autorità Civili

Sala polifunzionale e spazi antistanti

9,30 – 12,30 Screening medici ▪oculistico▪ dermatologico

9,30 – 12,00 (sala polifunzionale)

▪ presentazione Cani guida per i non vedenti

▪presentazione attività dermatologica (Dott.ssa Laura Mantovani e Dott. Federico Patta)

▪presentazione attività diabetologica (Dott. Marco Songini)

▪presentazione attività oculistica (Ricercatori universitari: Dott. Enrico Peiretti e Dott. Alberto Ignazio Zucca)

9,30 – 16,30▪Mostra fotografica (Liceo artistico – Quartu Sant’Elena)▪Costituzione Brigata Sassari – Mostra fotografica

ed annullo filatelico▪Consegna questionari Coldiretti Sardegna ed esposizione KIT Immagine e Comunicazione▪

Teatro dei bambini

10,30 – 11,15 Commedia (Lions Antonio Contu e Raffaele Gallus)

11,15 – 12,15 “Capitan Duodeno”

12,15 – 13,00 Coro dei bambini

15,00 – 16,00 Coro dei bambini

Spazi all’aperto (fronte Teatro dei bambini)

11,15 – 12,15 Spettacolo associazioni danze orientali

9,00 – 16,30 Esposizioni agroalimentari e consegna questionari Coldiretti Sardegna

16,30 – 17,00 Spettacolo “Danza del Dragone e dei Leoni cinesi”

Spazi all’aperto (Gazebo – piazzale fronte Sala Polifunzionale)

a)10,00 – 16,30 Corner Lions Services: Casa d’accoglienza, Lions Quest, Poster della Pace, Occhiali usati e Brigata Sassari

b)14,30 – 15,30 Dimostrazione cane guida e cani addestrati

c)14,30 – 16,30 Info – Point Ente Foreste con distribuzione piantine donate dall’Ente Foreste.