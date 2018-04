Sicurezza e viabilità, ecco la nuova rotatoria in via San Gemiliano

L’importante tassello urbanistico migliorerà il pericoloso incrocio stradale

Di: Alessandro Congia

Partiranno a breve i lavori per la realizzazione della rotatoria in via San Gemiliano, all’intersezione con la strada provinciale per Ussana e la via Fra Nicola da Gesturi.

Progettata interamente dall’ufficio Urbanistica, metterà in sicurezza una intersezione da sempre fonte di preoccupazione per l’alta velocità sostenuta dai veicoli provenienti soprattutto dalla strada provinciale: “Con questa opera – sottolinea il vice sindaco nonchè assessore con delega all'Urbanistica, Massimiliano Bullita - vogliamo proseguire sulla strada della razionalizzazione del traffico per l'eliminazione di punti critici interessati da tanti incidenti e rallentarne la velocità per venire incontro alle esigenze di chi si muove a piedi o con la bicicletta. La realizzazione della rotatoria – conclude l’amministratore sestese - è un opera necessaria anche in previsione dei lavori per l'apertura della via Monteverdi che collegherà la via Verdi alla via San Gemiliano passando per via Fra Nicola da Gesturi”.