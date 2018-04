Meningite. Il 19enne di Gesico esce dal coma

Il giovane, ricoverato al Policlinico di Monserrato dal 23 marzo, era stato trasferito a Sassari a fine marzo

Di: Redazione

Il ragazzo di 19 anni di Gesico colpito da meningite di tipo B e ricoverato nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata a Sassari è uscito dal coma. Il giovane, ricoverato al Policlinico di Monserrato dal 23 marzo, era stato trasferito a Sassari a fine marzo con l'ausilio della Ecmo mobile, una particolare apparecchiatura che consente l'ossigenazione extracorporea del paziente.

"Il paziente è uscito dal trattamento extracorporeo e superata la fase più critica, ha ripreso conoscenza e risulta in contatto con familiari e curanti - spiega il bollettino medico dell'Aou di Sassari - Nelle prossime 24 ore potrà essere scollegato dalla ventilazione meccanica e riprendere la nutrizione regolarmente. E’ in atto un ampio programma riabilitativo motorio. Resta comunque in trattamento in area critica fino a stabilizzazione consolidata".

A gennaio si era sottoposto alla profilassi a seguito dell'allarme meningite scattato per un suo amico nel paese limitrofo di Senorbì.