Fiamme nel deposito dell’ex Consorzio Agrario, sul posto i Vigili del Fuoco

Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore

Di: Alessandro Congia

Ci sono volute diverse ore prima che i Vigili del Fuoco potessero avere ragione delle fiamme sprigionatesi all’interno di un capannone in disuso e in stato di abbandono e degrado, appartenente al ex consorzio agrario di Cagliari. L’intervento immediato delle squadre del Comando Provinciale di Cagliari, in Viale Elmas, ha consentito lo spegnimento delle fiamme che si sono sprigionate dal piano seminterrato all'interno delle vasche di stoccaggio del grano, che ora sono occupate da masserizie e cumuli di rifiuti.

Gli operatori del 115 sono intervenuti con quattro automezzi, un Aps (autopompa serbatoio) supportata da un autobotte, un carro schiuma, e il carro autorespiratori per permettere il ricambio di bombole e maschere utilizzate dai Vigili del Fuoco.

Le operazioni sono durate alcune ore per permettere la bonifica e la messa in sicurezza dell’area, mentre sul posto è intervenuta anche una squadra della Polizia Municipale di Cagliari. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.