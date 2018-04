Acquista un elettrodomestico online, ma è un truffa

A cadere nella trappola è stata una signora di Bitti

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora un’altra truffa scoperta dai militari della Compagnia di Bitti.

Al termine dei necessari accertamenti Carabinieri sono riusciti a individuare e denunciare un 50enne pregiudicato, originario di Napoli. In particolare, l’uomo ha pubblicato un annuncio on line per la vendita di un elettrodomestico che non esisteva al prezzo di 300 euro.

A cadere nella trappola è stata una signora di Bitti che versava la somma pattuita su una carta prepagata. La donna non ricevendo il prodotto e non riuscendo a rintracciare il venditore, si è rivolta ai Carabinieri. I militari grazie alle tecnologie informatiche, hanno ricostruito i movimenti del denaro portando all’identificazione ed al deferimento in stato di libertà del responsabile della truffa informatica, per il quale procederà l’Autorità Giudiziaria competente.