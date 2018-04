Evade dai domiciliari, a spasso alle 3 del mattino a Is Mirrionis: arrestato

L’equipaggio di una Volante l’ha identificato mentre si nascondeva al SS.Trinità

Di: Alessandro Congia

In giro alle tre del mattino per le strade di Is Mirrionis, pronto per commettere uno dei suoi gesti predatori.

Il pregiudicato Edmondo Argiolas, 44 anni, di Decimomannu, già noto alle forze dell’ordine per furti notturni, è stato intercettato in strada sebbene fosse in regime degli arresti domiciliari: ha tentato di nascondersi all’interno del pronto soccorso dell’Ospedale SS. Trinità, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. L’uomo è stato arrestato per evasione