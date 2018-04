Rifiuti, un aiuto per la raccolta ‘porta a porta’: ecco il video tutorial

L’Amministrazione comunale prosegue con le info su come differenziare i rifiuti

Di: Alessandro Congia

Realizzato come ulteriore strumento per rendere ancora più semplice la raccolta differenziata, è pubblicato sul sito www.cagliariportaaporta.it il video tutorial che spiega le corrette modalità di divisione dei rifiuti.

Dall'ecobolario alle precisazioni sui colori dei mastelli distribuiti, passando per i giorni durante i quali conferire i sacchetti, nel tutorial ci sono tutte le informazioni utili per il porta a porta, ormai operativo da lunedì 9 aprile.

Il servizio, partito per il momento in alcune zone della città come il Poetto e i quartieri La Palma, Quartiere del Sole, Mulinu Becciu e Monreale , sarà presto esteso anche al resto di Cagliari.

Al video tutorial verranno a breve aggiunge anche le FAQ in modo che il Servizio possa rispondere in maniera quanto più esaustiva possibile, a tutte le domande più ricorrenti sulla raccolta differenziata.

Il tutorial è disponibile al link: http://cagliariportaaporta.it/parte-il-porta-a-porta/