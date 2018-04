Fiamme gialle in azione in Marghine e Planargia: oltre 600 articoli sequestrati e sanzioni fino a 25mila euro

Sulle confezioni mancavano i simboli che garantivano la conformità europea

Di: Redazione Sardegna Live

Le Fiamme Gialle della Brigata di Bosa Marina hanno sequestrato oltre 600 articoli che non rispettavano gli standard di sicurezza imposti dalla normativa Comunitaria e sanzionato i responsabili con sanzioni fino a 25.000 euro.

I finanzieri hanno eseguito cinque interventi in altrettanti esercizi commerciali del territorio del Marghine e della Planargia e passato al setaccio gli scaffali alla ricerca di merci, casalinghi e apparecchiature elettriche irregolari e pericolosi per la salute dei consumatori.

Dalle indagini è risultato che sulle confezioni mancavano i simboli che ne garantivano la conformità europea e, in alcuni casi, questi erano addirittura illecitamente riprodotti e tali da trarre in inganno ignari acquirenti.

Numerosissimi gli elettrodomestici senza i requisiti di sicurezza, indispensabili perché in caso di guasto potrebbero ferire o innescare pericolosi incendi, per i quali è stat confermata la definitiva confisca e distruzione disposta dalla Camera del Commercio di Nuoro.

L’attività di servizio, rientrante in un più ampio piano di contrasto ai traffici illeciti posto in essere dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro, è stata finalizzata a prevenire e reprimere attività illegali a danno non solo della sicurezza dei consumatori ma anche del mercato, reprimendo quei fenomeni di contraffazione e commercio di prodotti non genuini e insicuri che sottraggono opportunità e lavoro alle imprese regolari.