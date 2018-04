L'intervento dei vicini ha impedito alle fiamme di distruggere l'auto del poliziotto

I carabinieri indagano per individuare gli autori dell'azione intimidatoria

Di: Redazione Sardegna Live

E’ stato l’intervento dei vicini di casa ad impedire che l’auto di proprietà di un agente della Polizia stradale di Nuoro andasse distrutta, nella notte fra il 9 e il 10 aprile, a Capoterra.

Il rogo è stato appiccato attorno alle 22 quando qualcuno, utilizzando della diavolina o del liquido infiammabile, ha incendiato la Lancia Delta intestata alla moglie del poliziotto, ma in uso a lui che era parcheggiata in via Carbonia.

I vicini di casa, resisi conto di quanto stava accadendo, sono intervenuti per spegnere le fiamme in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco, impedendo così che il mezzo andasse completamente distrutto. L’auto ha riportato danni alle gomme e parte della fiancata.

I carabinieri di Capoterra stanno indagando per individuare gli autori del gesto e accertarne le ragioni. Gli inquirenti cercano ora di capire se all’origine dell’azione intimidatoria vi siano ruggini maturate nell’ambito lavorativo del poliziotto.