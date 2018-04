Auto fuori strada prende fuoco, spariti gli occupanti

Si indaga sull'accaduto

Di: Redazione Sardegna Live

Un'auto è uscita fuori strada a Sarroch questa mattina e, dopo essere precipitata per quattro metri, ha preso fuoco.

Gli occupanti del mezzo sono scomparsi, come se dopo l’incidente si fossero dati alla fuga.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'accaduto e la dinamica dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e, in queste ore, sono in corso gli accertamenti per capire cosa sia accaduto.