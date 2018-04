Coldiretti, Elisabetta Secci responsabile regionale Donne Impresa

“Sono onorata di rappresentare questa grande Organizzazione"

Di: Redazione Sardegna Live

Elisabetta Secci, 38 anni di Villamassargia, giovedì scorso a Cagliari, è stata confermata responsabile regionale Donne Impresa dall’assemblea delle socie Coldiretti.

“Sono onorata di rappresentare questa grande Organizzazione – ha detto dopo la nomina, non riuscendo a trattenere l’emozione -. Per me è un ruolo di grande responsabilità che continuerò a portare avanti con un lavoro di squadra. Ho al mio fianco donne di spessore che rappresentano aziende con storie e progetti importanti e interessanti. Le donne, cosi come i giovani, - ha continuato - sono le grandi novità dell’agricoltura, quelli che stanno sapendo valorizzare e comunicare l’innovazione e la creatività del mondo agricolo”.

Elisabetta Secci non ha avuto paura di affrontarne i sacrifici che riserva la vita in campagna pur di coltivare i propri sogni: i sacrifici di alzarsi prima dell’alba, di non avere orari, di sporcarsi le mani. Tutto compensato dalla libertà, dal contatto con la natura, con i bambini della fattoria didattica e i clienti del mercato di Campagna amica, in una parola l’autenticità dei rapporti. Scelta compiuta qualche anno fa e che oggi la vedono in prima linea nell’azienda di famiglia “Donne rurali” di Villamassargia, produce ed imbottiglia olio extravergine di oliva, ortaggi e legumi, tutti certificati biologici, oltre ad avere una fattoria didattica e presto un agricampeggio.

Ad affiancare Elisabetta Secci, nel ruolo di vice, ci saranno la responsabile Donne impresa del Nord Sardegna Maria Grazia Murroccu, dell’azienda multifunzionale di Alghero Sa Mandra e la responsabile di Nuoro Ogliastra Emanuela Melis dell’azienda vitivinicola di Mamoiada, Eminas.