Il Comune di Mogorella entra a far parte dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

Semplificazione e razionalizzazione nella gestione dei dati anagrafici della popolazione.

Di: Redazione Sardegna Live

Il Comune di Mogorella entra a far parte dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, il primo della provincia di Oristano e il terzo in Sardegna.

L'ANPR, realizzata dal Ministero dell'Interno e istituita nel 2012 come progetto strategico dell’Agenda Digitale italiana, sostituisce le anagrafi dei 7.978 Comuni italiani, diventando un riferimento unico per la Pubblica Amministrazione, le società partecipate e i gestori di servizi pubblici.

Attraverso questo progetto si realizza un'unica banca dati che ha l’obiettivo di far confluire tutte le anagrafi comunali in un'unica infrastruttura telematica che diventerà il sistema anagrafico di riferimento per l’intero Paese. L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente costituisce l’elemento portante di un profondo processo di semplificazione e razionalizzazione nella gestione dei dati anagrafici della popolazione. Motivo per il quale l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Lorenzo Carcangiu, ha deciso di aderire. Una volta ultimata, permetterà, infatti, a tutte le Pubbliche Amministrazioni, di accedere, collegandosi in via telematica ad un unico archivio, alle posizioni anagrafiche dei residenti e consentirà a ciascun cittadino di richiedere i propri certificati anagrafici presso ciascun comune e non soltanto presso il comune di residenza.

Grazie al subentro in ANPR, il cittadino può richiedere in ogni momento la stampa dei certificati da altri comuni e può verificare i propri dati online se munito di CNS (ed entro breve, CIE), e tra non molto stampare anche certificati.

Il Comune di Mogorella, il 77esimo ad aderire all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, si è affidato all’azienda Siscom Spa, una software house che ha il proprio core business nella realizzazione di soluzioni informatiche per gli Enti Locali ed aziende. L’azienda, la cui sede in Sardegna è a Villaurbana, è specializzata nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni informatiche (gestionali, documentali) per la Pubblica Amministrazione locale ed in particolare per i Comuni, Unione di Comuni, Comunità Montane e Consorzi. La soluzione globale per i Comuni, denominata DigitalPal, è completa per ogni settore, integrata e modulare. La Siscom oggi è infatti presente con i propri software in oltre 1300 Enti.

Foto copertina: Comune di Mogorella