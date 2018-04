Ospedale Santa Barbara, crolla il soffitto. Pili: «La sanità sarda? Un disastro»

La denuncia del leader di Unidos, Mauro Pili: ecco le foto del ‘disastro’

Di: Alessandro Congia

Le immagini la dicono lunga, anzi, mostrano perfettamente ciò che è accaduto: crolla a pezzi l'Ospedale Santa Barbara di Iglesias, nel laboratorio analisi frana il soffitto: «Stanno facendo crollare a pezzi un ospedale nuovo – denuncia pubblicamente Mauro Pili, leader di Unidos - ormai abbandonato a se stesso dalla negligenza e l'incuria di un governo regionale che sta portando al disastro la Sanità sarda e del Sulcis, si passa dai black out del Sirai ai crolli, sempre ieri, di una parte consistente del soffitto del laboratorio analisi. Siamo all'abbandono e all'incuria totale di una struttura pubblica devastata dalle scelte attuate da una malsana politica sanitaria che ha portato a cancellare servizi e opportunità facendo prevalere interessi e clientelismo».

LA POLEMICA. “E’ semplicemente inaccettabile – osserva Pili - che una struttura sanitaria possa crollare a pezzi come sta accadendo per l'ospedale Santa Barbara senza che niente venga fatto per metterla in sicurezza e sopratutto venga individuata una funzione in grado di evitare uno spreco infame come quello che sta avvenendo con la distruzione di quello stabile, tutto questo al piano terra affianco al118, in ogni piano, però, i segni di cedimento della struttura sono evidenti e il tutto viene ignorato da manager e pseudo politici, un danno erariale per devastazione e abbandono di una struttura pubblica di cui i responsabili devono essere chiamati a risponderne”