Zona Franca: venerdì 13 aprile il generale Antonio Pappalardo a Giave

L’incontro è promosso dall’Amministrazione comunale

Di: Antonio Caria

Continua a tenere banco la vicenda della Zona Franca a Giave. Nonostante le polemiche, ma anche alcune dichiarazioni di consenso, che hanno visto coinvolta la Sindaca Maria Antonietta Uras nel corso di questi ultimi mesi, non si arresta la marcia di quest’ultima, ostinata nel continuare la sua battaglia.

Dopo l’approvazione di ben tre delibere, l’ultima delle quali lo scorso 14 marzo, e convegni in alcuni paesi dell’isola (Olbia, Mamoiada, Porto Torres e nella stesso paese di Giave), l’Amministrazione comunale ha promosso un nuovo incontro per venerdì 13 aprile alle 18.00, presso il salone del Centro sociale di Giave.

A quest’ultimo prenderà parte una figura di spicco quale quella del generale Antonio Pappalardo che parlerà di “Zona Franca-Stato di Sardegna Federale e Libero-Ricostituzione della Legalità”.

figlio di un brigadiere dei Carabinieri e di una casalinga, Pappalardo ha frequentato l'Accademia militare di Modena e la Scuola ufficiali carabinieri a Roma. Nominato tenente dell’arma, nel 1976 opera nell'attività di soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto del Friuli. Subito dopo il conseguimento della laurea in giurisprudenza presso l'università di Padova, e aver frequentato il master in studi europei presso l'Istituto Alcide De Gasperi di Roma, fu chiamato al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri.

Eletto nel Cocer dei carabinieri nel 1981, mantenne la presidenza dal 1988 al 1991. Nel 1992 decide di intraprendere la carriera politica tanto che, nell’aprile del 1992, venne eletto alla Camera dei Deputati nelle liste del PSDI (Collegio di Roma).

Su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri, il 2 giugno 1992 viene insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Il 6 maggio 1993 viene nominato sottosegretario di stato alle Finanze del Governo Ciampi. Nel 1996 gli viene assegnato l'incarico di vice comandante della Regione Umbria mentre, nel 1998 ottiene il comando del 2º Reggimento Carabinieri di Roma. Nel 1999 torna a essere eletto nel COCER. L’ultimo incarico militare risale al 2004/2005.

Importante anche la sua attività artistica. Nel 2003 Pappalardo entra in Vaticano come compositore di Vita Nova. Tra le onorificenze 2 giugno 1993, la medaglia commemorativa operazioni di soccorso in Friuli (1976), quella al merito di lungo comando nell'esercito e la Croce d'oro per anzianità di servizio.

Alla serata prenderà parte anche l’avvocato Antonello Secchi che parlerà di “Pastorizia e Agricoltura tradite-Le vere cause della crisi e dei danni dei vaccini al bestiame e alle persone-Usurpazione della sovranità monetaria-economica e politica” in Sardegna.