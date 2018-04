Pino e gli Anticorpi per la festa di San Giorgio Martire

Due giorni di festa dedicati al Santo patrono del paese

Di: Antonio Caria

Pozzomaggiore si prepara a festeggiare il patrono San Giorgio Martire. Il programma, predisposto dal comitato 2018 in collaborazione con il Comune e la Pro loco, avrà inizio domenica 22 aprile alle 17.30, con la partenza delle bandiere religiose da via Fontana accompagnate dai cavalieri e dalla fucileria

Alle 18.00 saranno celebrati i Vespri solenni e la Santa Messa in onore degli obrieri defunti. Alle 21.30, in piazza Maggiore, è in programma lo spettacolo di Pino e gli Anticorpi.

Lunedì 23 alle 11.30, dopo la partenza delle bandiere religiose da Via Fontana (10.00) e la funzione liturgica solenne (10.30), partirà la processione con la statua del Santo accompagnata dai cavalieri locali, dalla fucileria, dai gruppi folk e dalla Confraternita di Pozzomaggiore. Alle 18.30 verrà celebrata la messa di ringraziamento alla presenza dei cavalieri. Alle 21.30, il gran finale in piazza Maggiore con il concerto di Massimo Pitzalis.

Inoltre, da sabato 14 aprile avrà inizio la Novena in onore di San Giorgio. Alle 17.30 si terrà la recita del Rosario seguito, alle 18.00, dalla celebrazione eucaristica.