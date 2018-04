'Gara di solidarietà' al Businco: ecco i macchinari per l’Oncologia medica

Due associazioni locali consegnano i macchinari al reparto dell’ospedale di via Jenner

Di: Alessandro Congia

Il buon cuore di due associazioni locali a sostegno dell’ospedale “Businco” di Cagliari: questa mattina sono stati consegnati alcuni macchinari all’Oncologia Medica.

Grazie all’importante contributo dei cuochi dell’Associazione Cuochi Sud Sardegna e delle Lady Chef e ai fondi raccolti con il 5×1000, è stato possibile acquistare questi strumenti che saranno di fondamentale ausilio per l’attività svolta dal reparto.

La Direzione Aziendale ospedaliera Brotzu ha accolto l’iniziativa con grande entusiasmo, predisponendo nella mattinata odierna, presso la sala convegni dell’ospedale “A. Businco” di Cagliari, l’evento con l’Associazione Sinergia femminile che ha consegnato alcuni macchinari da destinarsi alla Struttura Complessa di Oncologia Medica.

I MACCHINARI. I dispositivi donati, (un monitor multiparametrico, 1 elettrocardiografo, 1 ecografo color dopler portatile) sono di fondamentale ausilio per l’attività svolta dal reparto.

L’Associazione collabora con il reparto di Oncologia medica da diversi anni e ha come scopo principale il sostegno delle attività di ricerca diagnostica e di cura del tumore al seno e di assistenza alle persone colpite da tumore.

L’acquisto degli strumenti è stato reso possibile grazie al contributo dell’Associazione Cuochi Sud Sardegna e dalle Lady chef, presenti durante la consegna, e grazie ai fondi raccolti con il 5×1000.

Alla cerimonia di consegna è intervenuta una rappresentanza dell’Associazione Sinergia Femminile e il personale medico e sanitario dell’Ospedale Oncologico.

Sinergia Femminile è una associazione di volontari nata per sostenere e promuovere in Sardegna la diagnosi e la cura del tumore del seno. L'associazione è aperta al contributo di tutti coloro che, a titolo volontario ed in forma assolutamente gratuita, desiderano mettere a disposizione della collettività le proprie capacità e il proprio tempo. ASf è iscritta al n°1704 del Registro regionale delle Associazioni di Volontariato ed è O.N.L.U.S. di diritto.