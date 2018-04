Ancora il ‘giallo’ dei contenitori per la roba usata: “Mai svuotati, peggiora il degrado”

Maxi contenitori “gialli” sempre pieni ormai da mesi

Di: Alessandro Congia

E ricomincia il cruccio per i cittadini sestesi: dove conferire gli indumenti, borse, scarpe usati per il loro riutilizzo e per i bisognosi? Chi non può farne a meno manifestando buon cuore e sensibilità magari li porta alla Caritas o nelle parrocchie locali, chi invece preferisce far da se continuando ad accatastare i bustoni sul marciapiede: metodo però denunciato in primis dal nostro giornale perchè nessuno ad oggi ritira il materiale da riutilizzare.

Già, nemmeno il numero verde indicato sul frontespizio del contenitore (l'800 137 896), è attivo: “Il numero chiamato non è momentaneamente disponibile”, ma intanto le vie interessate dove sono sistemati i maxi bidoni diventano un immondezzaio e rimangono così per settimane.

Accade non solo in via Costituzione, ma anche in via Giuseppe Di Vittorio e via Tiziano, senza che nessuno dal Comune di via Scipione metta mano e si interessi della strana vicenda.

Guardate il VIDEO