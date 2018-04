“Ciao Nazareno…”, l’ultimo saluto del paese al vice presidente della Pro Loco

Lacrime e cordoglio nel centro abitato da parte di migliaia di concittadini

Di: Alessandro Congia

La bellissima foto di oggi su SardegnaLive.net, un’immagine-cartolina da via Andrea Costa, dove c’è il market alimentari gestito fino a pochi giorni fa da una persona importante, luogo in cui dolore e lacrime sono dominanti.

C’è ben poco da dire in circostanze dolorose come queste, il vuoto che una persona ben stimata può lasciare è incolmabile. Ed è ciò che è accaduto per Nazareno Orrù, lo storico pilastro dell’associazione turistica locale scomparso prematuramente all’età di 62enni, nel letto del Policlinico di Monserrato.

Ieri un bagno di folla di amici, amiche, conoscenti e gente da tutta l’Isola hanno voluto salutare per l’ultima volta il loro stimato amico, un fratello per molti, padre e marito esemplare di sempre.

Sempre presente alle iniziative e agli eventi regionali e locali che hanno dato lustro alla comunità sestese in cui viveva, Nazareno era proprio l’amico di tutti e non guardava mai l’orologio nel suo lavoro. A San Giorgio, in via Parrocchia, l’ultimo saluto ad un guerriero, un vuoto che per tutti difficilmente sarà riempito: una chiesa stracolma di gente in u silenzio surreale di rispetto.

“La Pro Loco di Sestu esprime il suo profondo cordoglio per la prematura scomparsa del suo Vice Presidente Nazareno Orrù. Un abbraccio forte alla moglie Nicoletta ai figli Giuseppe, Paolo e Francesco. Alle nuore Valentina e Flavia alle sorelle Bena e Manuela alla mamma Emilia e a tutti i parenti. Ci mancherai Nazareno”.