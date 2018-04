Estate 2018: diminuiranno i parcheggi alla Pelosa

Spazio a un info point turistico e ambientale. Il consiglio approva a maggioranza la concessione del servizio sosta per la prossima stagione estiva

Di: Redazione Sardegna Live

In attesa della partenza dei lavori per lo smantellamento della strada asfaltata della Pelosa e l'avvio del progetto di recupero delle dune a monte della strada, il consiglio comunale dà il via libera alla la concessione del servizio per la gestione delle aree con sosta a pagamento. Intanto, diminuiranno le aree sosta per auto e moto e sarà realizzata un info point turistico e ambientale.

La decisione è arrivata nell'ultimo consiglio comunale con i voti favorevoli della maggioranza, di due della minoranza e due astensioni. Adesso gli uffici potranno avviare le procedure per la gara d'appalto per la gestione che sarà limitata alla stagione estiva 2018.

A illustrare la pratica è stata l'assessora al Turismo Francesca Demontis che in apertura ha fatto sapere che quest'anno, con molta probabilità, le tariffe della sosta potranno subire un lieve aumento.

«Si tratta di alcuni centesimi – ha precisato la componente della giunta di Antonio Diana – anche perché saranno eliminati alcuni parcheggi, dal centro servizi al bar “I Ginepri”. Saranno una ventina in tutto, tra stalli per auto e moto, quelli che saranno eliminati per fare spazio all'area da destinare all'info point turistico e di sensibilizzazione ambientale».

Inizierà proprio da qui la compagna di comunicazione sui lavori che, a partire dal 2019, interesseranno l'area delle dune della Pelosa.Un'occasione, che l'amministrazione non vuole assolutamente, perdere per informare da subito un vasto pubblico di turisti sull'importante lavoro di salvaguardia di una delle più belle spiagge al mondo.

L'assessore, inoltre, ha fatto sapere che a breve sarà dato incarico all'ufficio tecnico comunale di avviare le procedure per l'installazione dei lava piedi all'uscita delle passerelle che dalla spiaggia conducono alla strada. «Si tratta – ha aggiunto ancora Francesca Demontis – di strumenti utili a ridurre il trasporto di sabbia. Inoltre, nei pressi della Pelosetta prevediamo di installare un'isola ecologica, sorvegliata e attiva per il solo periodo estivo. Un sistema che ci consentirà di smaltire e differenziare i rifiuti che vengono lasciati numerosi nel periodo estivo».

Con l'approvazione della concessione del servizio da parte del consiglio comunale, la gestione delle aree sosta a pagamento sarà attuata sempre con parcometri e servizio di controllo della sosta attraverso gli ausiliari del traffico nominati tra i dipendenti della società di gestione.