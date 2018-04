Albero e lampione pericolanti, intervengono i Vigili del Fuoco

L'intervento in piazza Suella

Di: Redazione Sardegna Live

I Vigili del Fuoco di Iglesias sono intervenuti per la messa in sicurezza di un palo pericolante in piazza Sella e per rimuovere dei rami pericolanti.



Gli operarori del Distaccamento di Iglesias sono intervenuti intorno alle 12, evitando che un grosso albero con dei rami pericolanti potesse creare danni a persone o auto. Una volta delimitata l'area interessata, hanno operato anche con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) in quanto l'accesso risultava difficoltoso con le scale a causa della posizione. L'intervento si è concluso nella stessa piazza per mettere in sicurezza un palo pericolante.