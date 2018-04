Auto travolge due anziani sulle strisce: ricoverati al Brotzu

L’incidente è avvenuto questa mattina in via Pola

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa mattina nel quartiere Stampace. Una Ford Cmax guidata da un cagliaritano di 57 anni, svoltando a sinistra da via Pola, verso il corso Vittorio Emanuele, investiva due pedoni, marito e moglie, che stavano attraversando sulle strisce pedonali.

La donna investita, una cagliaritana di 85 anni, veniva soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu con un trauma cranico e una sospetta frattura ad un braccio. Per l'uomo, cagliaritano di 84 anni, solo escoriazioni.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.