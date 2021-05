Attive prenotazioni vaccini under 40, ma è un errore di sistema: Regione le annulla

La fascia di età infatti non rientra ancora nel piano somministrazioni. Regione: "Le prenotazioni degli under 40 sono state annullate"

Di: Giammaria Lavena

Prosegue in Sardegna il malinteso sulle prenotazioni vaccini per gli under 40: anche oggi nell’Isola infatti molte persone di età inferiore ai quarant'anni, attraverso il numero verde sono riuscite a prenotare il farmaco.

Un possibile "errore di sistema", come spiegato dalla Regione, visto che questa fascia d’età non è ancora contemplata nel piano per le somministrazioni del siero anti Covid.

"Le prenotazioni degli under 40 - fa sapere la stessa Regione - sono state annullate e coloro che hanno fissato l’appuntamento dovranno riprogrammare la somministrazione".

Errori evidenziati dal sistema di prenotazione nazionale delle Poste, come spiegato da Alice Marracini, consorte del direttore Sanitario del Santissima Trinità, Sergio Marracini.