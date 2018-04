Controlli della Guardia di finanza: sequestrato un videopoker irregolare

Diversi i controlli alle attività commerciali. Per i titolari sono state comminate sanzioni amministrative

Di: Redazione Sardegna Live

Nell’ambito dell’attività̀’ di servizio a tutela del Monopolio statale del gioco, le Fiamme Gialle di Siniscola hanno sequestrato presso un bar di Orosei un videopoker irregolare.

Il controllo dei finanzieri si è incentrato sull’effettivo rispetto del congegno da intrattenimento alle norme che disciplinano la specifica materia.

L’esito delle ispezioni ha consentito di appurare che l’apparecchio installato all’interno dell’esercizio commerciale era privo dei previsti titoli autorizzativi rilasciati da parte dell’amministrazione dei Monopoli dello Stato e l’esercizio posto a verifica era anche sprovvisto di licenza di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S..

Per il titolare del bar è scattata così una sanzione amministrativa da 3 mia e 665 euro.

Nel corso dell’attività di prevenzione sono stati anche eseguiti ulteriori tre controlli in altrettanti pubblici esercizi che hanno consentito di appurare la mancanza di diversificazione dell’offerta di gioco a cui soggiacciono proprio i pubblici esercizi che installano apparecchi che consentono vincite in denaro di installare almeno un apparecchio da intrattenimento meccanico o elettromeccanico senza vincite in denaro.

Per i titolari sono state comminate sanzioni amministrative da un minimo di 516 euro ad un massimo di tremila e 98 euro.

L’attività̀ di servizio rientra in un più̀ ampio piano di contrasto agli illeciti in genere, posto in essere dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro volta a tutelare il gettito fiscale e a salvaguardare il consumatore da proposte di gioco illegali, insicure e prive di alcuna garanzia, con particolare attenzione verso le fasce più deboli, prime fra tutti i minori.