Scontro auto-scooter: ferito 28enne

Incidente in via Is Mirrionis

Di: Redazione Sardegna Live

Nella tarda serata di ieri una Lancia Ypsilon, guidata da un cagliaritano di 53 anni, e uno scooter Kymco, condotto da un 28enne di Assemini, per cause in fase di accertamento, si scontrati in via Is Mirrionis, all'altezza della via Timavo.

Il conducente del motociclo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato a bordo di un'ambulanza in codice giallo all’ospedale Brotzu.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale.