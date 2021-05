A Cagliari una nuova centenaria: la signora Ofelia Satta festeggia il traguardo

Per l'occasione le è stata consegnata una pergamena e una medaglia dal presidente del Consiglio comunale

Di: Giammaria Lavena

Cagliari festeggia la sua nuova centenaria, Ofelia Satta, che oggi ha raggiunto il prestigioso traguardo del secolo di vita nella sua casa del quartiere di Is Mirrionis. A portargli gli auguri da parte dell’Amministrazione è stato il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco, che le ha consegnato una pergamena e una medaglia in ricordo di questo giorno speciale.

Stampacina doc, la signora Satta ama ancora passeggiare, seppure accompagnata, per le vie della città e non si priva, oltre che di qualche libro, del buon cibo, visto che la sua dieta comprende una grande varietà di piatti. Nata il 21 maggio del 1921, è ancora lucida e ricorda alla perfezione gli anni trascorsi al lavoro, durante la guerra, come postina e alla Manifattura Tabacchi.

Ha vissuto parte della sua vita a Nettuno per seguire il marito, Vaudilio Ianoe, dipendente del Ministero della Difesa, con il quale ha avuto il figlio Paolo, ma poi non ha resistito al richiamo della sua Cagliari dove vive ormai da anni.