Cagliari. Scontro moto-auto: in due all'ospedale

Il conducente della moto e la passeggera dell'auto (una minorenne) sono finiti al pronto soccorso del Brotzu

Di: Giammaria Lavena

Incidente in un incrocio nel pomeriggio a Cagliari. 

Una moto Suzuki Burgman, guidata da un 30enne residente nell'hinterland e proveniente da piazza Padre Pio, per cause ancora da accertare si è scontrata all'incrocio fra via Scano e Largo Gennari con una Fiat 500 condotta da un 48enne residente a Selargius.

Il conducente del motociclo e la passeggera dell'auto (una minorenne) sono stati soccorsi e trasportati dal 118 presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero Brotzu, con assegnato codice giallo.

Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge.