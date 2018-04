A Cagliari una serie di iniziative per aiutare nella preparazione ai test di ingresso di Medicina

I corsi organizzati gratuitamente dagli stessi studenti della facoltà

Di: Redazione Sardegna Live

C’è tanta attesa per i test di ingresso alla facoltà di Medicina dell'Università di Cagliari, in programma a settembre. I posti disponibili non sono ancora stati stabiliti, ma per arrivare preparati è meglio muoversi per tempo. Meglio ancora se ascoltando i consigli e suggerimenti di chi ci ha già passato quello step.

Ad organizzare un’interessante iniziativa in merito sono gli stessi studenti. Sabato 14 aprile, a partire dalle 14.30, presso lo Spazio Eventi al primo piano della Mem Mediateca del Mediterraneo, è in programma una giornata di preparazione alle prove di accesso a Medicina.

Il Miur non ha ancora stabilito i posti disponibili per l’anno accademico 2018/2019, l'anno scorso erano 190 con circa 1500 studenti a tentare l’accesso ai corsi.

L’iniziativa organizzata a Cagliari servirà a fare chiarezza su date, modalità, breve storia del test di medicina negli ultimi anni, iter di iscrizione. Una particolare attenzione, poi, sarà rivolta a come organizzare lo studio, come coniugare maturità e test di ammissione, cosa fare nei prossimi mesi, quale materiale utilizzare per studiare al meglio nel minor tempo possibile.

È prevista anche una simulazione della prova, ridotta a 30 domande inedite, per tutti gli aspiranti medici della provincia. La correzione della simulazione sarà accompagnata da consigli strategici per il superamento del test.

L'iniziativa, gratuita e caldamente consigliata ai ragazzi delle quinte, è interamente organizzata da studenti universitari della facoltà di Medicina e Chirurgia. L’esperienza è suggerita anche a chi ha intenzione di scegliere Odontoiatria, Veterinaria o le varie lauree triennali (fisioterapia, infermieristica, ostetricia ecc.).