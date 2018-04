Carabinieri aggrediti durante la festa di Santa Lucia: denunciate tre persone

Di: Redazione Sardegna Live

A Sarule durante i festeggiamenti di Santa Lucia, martedì scorso, due militari della stazione, liberi dal servizio, contattati da privati cittadini, sono intervenuti nei pressi del bar “El Chikita Cafe’, in via Nazionale poiché era stato segnalato un gruppo di persone in sella a cavalli che, presumibilmente sotto l’effetto dell’alcool, stavano creando pericolo per l’incolumità pubblica dei passanti.

Raggiunti dai militari, immediatamente qualificatisi, gli uomini si sono rifiutati di fornire le proprie generalità e hanno circondato i militari dell’Arma.

In particolare, uno di questi si scagliava contro i Carabinieri con il cavallo per intimorirli e impedirgli di compiere gli atti d’ufficio. Dopodiché tentava anche di aggredire fisicamente con un bastone il militare più alto in grado, ma veniva fortunatamente fermato nell’azione dall’altro militare riuscendo comunque alla fine ad allontanarsi tra la folla.

Altri soggetti nel frattempo strattonavano sempre il sottufficiale tentando invano di strappargli il telefono cellulare dalle mani per impedirgli di chiamare i rinforzi. Immediatamente sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Compagnia di Ottana.

Gli investigatori hanno al momento denunciato in stato di libertà tre persone per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, ed altri reati.

Le attività d’indagine sono tuttora in corso per individuare eventuali ulteriori partecipanti.