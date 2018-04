Tentano il furto di un’auto in sosta, in manette due minorenni

L’episodio è avvenuto stanotte nel centro abitato di Assemini

Di: Alessandro Congia

Intorno alla mezzanotte, i Carabinieri della stazione di Assemini della Compagnia di Cagliari, hanno arrestato in flagranza di reato di furto aggravato in concorso, i due minori N.A. classe 2002 nato in Algeria e B.J. classe 2000 nato in Bulgaria, entrambi domiciliati presso la cooperativa sociale per minori di Assemini sita in via Padova, entrambi disoccupati.

I giovanissimi infatti intorno alle 22, tentavano di impossessarsi di una Ford Focus parcheggiata in via Gramsci attraverso l’effrazione della portiera della stessa, mediante l’utilizzo di un coltellino svizzero multiuso. Intanto transitavano per quella via i militari della stazione Carabinieri impiegati in un servizio di contrasto ai reati predatori, che notati i due giovani, li immobilizzavano immediatamente ammanettandoli in flagranza di reato.

Nella circostanza i militari sottoponevano i due a perquisizione personale rinvenendo su uno di loro anche una dose di hashish che quindi veniva sequestrata. Il minore pertanto veniva segnalato anche alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, entrambi sono stati accompagnati presso la casa circondariale per minori di Quartucciu.