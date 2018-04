Senza patente a bordo dello scooter con 24 dosi di cocaina: arrestato

Il fermo ad opera delle Fiamme Gialle di Cagliari

Di: Alessandro Congia

Ventiquattro dosi di cocaina, 230 euro in banconote di piccolo e medio taglio. Non solo, viaggiava in scooter privo della patente di guida e il mezzo non era assicurato, oltre a non avere la carta di circolazione e la revisione.

La Guardia di Finanza ha arrestato un giovane, R.C., 28enne cagliaritano, fermato a S.Elia per un normale controllo, ma con lo stupefacente addosso.