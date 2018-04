Tre ragazzini salvano anziana dalle fiamme

"Non chiamateci eroi"

Di: Redazione Sardegna Live

A Guspini, lunedì scorso, tre ragazzini di 15 anni hanno salvato un'anziana signora dalle fiamme che avvolgevano la sua abitazione in via Sassari.

La donna, Nicolina Loche, 96 anni, era sola in casa e stava aspettando la badante quando, nel tentativo di raccogliere una bottiglia d'acqua, è caduta dalla sua sedia a rotelle. La 96enne, non riuscendo a rialzarsi, ha lasciato sul gas una pentola dove cuoceva il sugo.

L’aria era diventata ormai irrespirabile quando i tre ragazzini, Renato Saba, Rodolfo Fanni e Lorenzo Fanari, sono intervenuti dopo aver sentito la donna urlare per chiedere aiuto. Sono riusciti ad entrare in casa forzando una finestra e l'hanno trovata riversa a terra.

I tre hanno immediatamente spento il gas e aperto le finestre impedendo all’incendio di propagarsi nel resto della casa. Poi hanno richiesto l’intervento di 118 e carabinieri di Villacidro.

"Ci siamo informati su Internet sui comportamenti da tenere in casi di pericolo come quello di cui siamo stati protagonisti – hanno spiegato i tre soccorritori – Non chiamateci eroi, abbiamo fatto quello che dovrebbero fare tutti in una situazione del genere, anche i giovani come noi".