Via libera al bilancio di previsione 2018-2020

L’approvazione è avvenuta nel corso della seduta consiliare del 26 marzo

Di: Antonio Caria

L’Amministrazione comunale di Banari, con l’astensione del gruppo di minoranza, ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020. Il via libera definitivo è arrivato nel corso della seduta consiliare del 26 marzo, presieduta dal Sindaco Antonio Carboni.

L’Assessora al Bilancio Nicolina Milia ha rimarcato come, nonostante «le ristrettezze economiche che affliggono la quasi totalità dei Comuni della Sardegna, abbiamo voluto salvaguardare il settore socio-assistenziale, confermando e consolidando i servizi esistenti, con investimento anche su attività sportive e culturali per contrastare il disagio e l’emarginazione giovanile».

Inoltre, è stato specificata l’attenzione data al settore delle opere pubbliche e infrastrutturali (approvazione del piano particolareggiato e il completamento della ex scuola materna), alle politiche riguardanti il territorio, la cultura, lo sviluppo e l’occupazione, oltre che per l’attivazione di servizi internet e Adsl.

Citate anche le entrate e delle spese per i tre anni, quantificate in 4milioni 691mila 587, 49 euro (2018), 4 milioni 987mila 865, 31 (2019) e 2 milioni 776mila 261,80 euro (2020).

Al termine del suo intervento, Milia ha sottolineato come il Revisore dei Conti, abbia dato parere favorevole al Bilancio. Un plauso dell’intero consiglio comunale è andato alla Responsabile del servizio finanziario, la dottoressa Angela Pala, per avere accettato l’incarico e per il lavoro svolto. Il Consigliere Lorenzo Meloni ha sottolineato l’importante scelta fatta dall’Amministrazione di assumere questa importante figura a tempo pieno.

Nel corso del suo intervento, il primo cittadino ha rimarcato come l’amministrazione comunale abbia scelto regolarizzare ciò che non era in regola, di ripartire da zero e di implementare la progettazione. il suo auspicio è quello di reperire maggiori risorse nel prossimo bilancio sia per dare risposte ad altrefasce della popolazione sia per investimenti in termini di sviluppo.

Nel corso della seduta ha preso la parola anche la vicesindaca e Assessora ai Servizi sociali, Paoletta Cabras, rimarcando come «l’amministrazione si propone di compiere ogni sforzo per garantire pari opportunità ai cittadini, cercando come sempre di tutelare le fasce economicamente e socialmente più deboli».

A suo modo di vedere, «la priorità è quella di mantenere i Servizi educativi e Socio Assistenziali fondamentali per la comunità creando una rete di servizi capace di migliorare la qualità della vita».

Un bilancio criticato dalla minoranza, in un documento letto in aula dalla capogruppo Daniela Tola, ha specificato come, dopo un anno dall’ultimo bilancio, sia stato ridiscusso «lo stesso argomento sapendo che le risorse sono sempre più risicate». La minoranza ha inoltre chiesto l’avvio di un servizio mensa a domicilio, l’attivazione di un sistema immediato di chiamata di aiuto, di uno sportello di orientamento. inoltre, le tre consigliere hanno chiesto lumi sui 5mila euro del segretariato sociale e su come verranno spesi i 18mila euro della cultura.

Perplessità sono state, inoltre, espresse, sull’organizzazione della festa dell’anziano, sull’organizzazione di un convegno sull’agroalimentare che si è tenuto nei mesi scorsi sulla manutenzione delle aree verdi e sull’adesione ai Borghi Autentici. Inoltre, nel documento è stato posto l’accento sul fatto che «un’altra voce che continua a mancare nel nostro bilancio sono delle piccole cifre per risolvere il problema Forestas, per i quali il Sindaco orami da diversi mesi ci aveva promesso un’assemblea pubblica nel corso della quale avrebbe dovuto chiarire come risolvere la situazione». Chiesta la costituzione di una Conferenza dei Capigruppo.

In risposta al documento, il Sindaco ha auspicato un confronto propositivo e costruttivo tra i due gruppi consiliari. Riguardo ai 18mila euro, Carboni ha parlato di “Minimo Sindacale” viste le spese per “Carrelas in festa”. specificato come molte iniziative culturali per il 2018 saranno previste e programmate a prezzi limitati o a costo zero.

Per quanto riguarda l’adesioni a borghi Autentici, Carboni ha rimarcato come questo consenta, a breve, di beneficiare di finanziamenti mentre, riguardo il convegno, ha sottolineato come non siano somme mal spese e che ciò consenta un confronto sulle tematiche agropastorali con nomi importanti. sulla vicenda Forestas, il Sindaco intende acquisire nuovi dati prima di organizzare un’assemblea pubblica, e che è in programma il rinnovo dell’attuale convenzione che prevederà un’ulteriore estensione della parte comunale già gestita da Forestas. Al termine, Carboni ha aggiunto come lo sportello informativo debba essere sovracomunale.