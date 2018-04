Presunta turbativa d'asta nella vendita di villa Ragnedda, indagini concluse

Nomi eccellenti fra gli accusati

Di: Redazione Sardegna Live

Sono in corso in queste ore le notifiche di avviso di concluse indagini per quanto riguarda la vicenda della presunta turbativa d'asta nella vendita della villa di Baia Sardinia di proprietà dell'imprenditore di Arzachena Sebastiano Ragnedda.

Fra i destinatari delle notifiche anche la presidente della Corte d'appello di Cagliari, nonché ex presidente del tribunale di Tempio, Gemma Cucca, alla quale vengono contestati i reati collegati a quello principale, tra cui la violazione del segreto d'ufficio.

Di turbativa d'asta sono accusati il giudice del tribunale di Tempio Alessandro Di Giacomo, gli aggiudicatari del bene, i magistrati Andrea Schirra e Chiara Mazzaroppi, e il padre di quest'ultima Francesco Mazzaroppi, ex presidente della Corte d'appello di Sassari.

Destinatari dell'avviso anche gli avvocati Tommasina Amadori e Giuliano Frau.

Le indagini, condotte dal pm romano Stefano Rocco Fava, hanno per oggetto l'udienza dell'asta risalente al 29 gennaio 2016. Secondo la Procura di Roma nel corso di quell’asta sarebbe stata favorita l'aggiudicazione di villa di Ragnedda con uno sconto rispetto al valore reale.