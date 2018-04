Lotta al traffico di stupefacenti: sette persone fermate dalla Guardia di finanza

Dall'inizio dell'anno sono 117 le persone segnalate all'autorità prefettizia nell'ambito del contrasto allo spaccio di stupefacenti

Di: Redazione Sardegna Live

Le fiamme gialle di Cagliari hanno effettuato diversi intervenit in città negli ultimi giorni con l’impiego, nello specifico, delle unita’ cinofile. Al termine delle operazioni il bilancio è di sette fermati.

In piazza Demuro un 31enne italiano è stato trovato in possesso di un grammo di marijuana. Presso il porto di Cagliari, nel corso di un controllo, i finanzieri hanno individuato un diciottenne italiano in possesso di 0,4 grammi di marijuana. In piazza Matteotti, poi, gli agenti hanno fermato un 19enne egiziano con 0,4 grammi di hashish e, nella stessa zona, una coetanea italiana era in possesso di 6 grammi di marijuana.

Ancora, in via Dolcetta, i finanzieri hanno rinvenuto addosso a due giovani, un 32enne e un 26enne, 11,3 grammi di hashish e 2,5 grammi di marijuana. In piazza Silesu è stato individuato un 46enne con 1,7 grammi di hashish.

Tutte le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e i soggetti segnalati alla locale prefettura. Dall’inizio dell’anno sono 117 le persone segnalate alla locale autorità prefettizia a seguito dei controlli operati a contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti.