Notte di roghi a Quartu e a Sestu: distrutte 5 auto

Ancora piromani in azione nell’hinterland cagliaritano

Di: Redazione Sardegna Live

Alle 03.30 odierne, a Sestu, via 11.09. 2001, all'interno di un cortile condominiale, per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio che danneggiava tre auto e l'appartamento sito al primo piano, al momento non occupato, che è stato dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco di Cagliari, intervenuti unitamente ai militari della Radiomobile di Quartu e della locale stazione di Sestu.

A Quartu invece, all’1.30 in via Nenni, ignoti incendiavano una Fiat Panda parcheggiata e di proprietà di una casalinga del posto. Le fiamme, che interessavano anche una Lancia Y parcheggiata accanto, venivano spente dai Vigili del Fuoco di Cagliari, intervenuti unitamente ai militari dell'Aliquota Radiomobile di Quartu.