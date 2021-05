Cagliari-Genoa, Semplici: "Futuro? Spero di rimanere, deciderà la società"

Di: Marco Orrù

Ultima di campionato per il Cagliari che domani alle ore 20,45 affronterà il Genoa alla Sardegna Arena. Una partita che, solo qualche settimane fa, era stata segnata come quella cruciale per la salvezza e che, invece, vede le due squadre entrambe salve matematicamente e dunque libere di giocare una partita senza pressioni.

Queste le parole del mister Semplici in conferenza stampa:

Sulle parole di Giulini e la riconferma: "Fanno piacere le sue parole, da parte mia c'è intenzione di proseguire l'avventura e mi auguro che sia così. A me spiace concludere il campionato ora dopo che la squadra ha cominciato ad ingranare, mi spiace solo quello, in questi giorni vedremo se ci saranno novità sul mio futuro, sono venuto qua per salvare il Cagliari e ci siamo riusciti".

Sulla formazione: "Penso sia più o meno la formazione vista a Milano perché mi dà ampie garanzie e ci teniamo a chiudere bene la stagione. Cambieranno magari due-tre giocatori, posso dire questo".

Sulla preparazione di una partita senza pressioni: "Abbiamo fatto un finale di stagione importante, cercherò di mettere la formazione che mi permetta di portare a casa i tre punti perchè ci teniamo. In settimana c'era entusiasmo e serenità dopo il raggiungimento della salvezza, raggiunta peraltro in anticipo, abbiamo lavorato spensierati, ma cercando comunque di fare le cose per bene".

Sul futuro: "Ci metteremo a sedere per capire i programmi societari e valuteremo su quali saranno i giocatori su cui ripartire".

Su Deiola e Carboni: "Quando sono arrivato conoscevo molti giocatori, ma solo per averli incontrati da avversari. Poi ho conosciuto tutti, anche loro due, ho intravisto in loro quelle qualità che cercavo nei giocatori e sono stati bravi a farsi trovare pronti. Loro due come tutti gli altri. Non è giusto esaltare qualcuno in particolare, ma in generale tutti, anche chi è subentrato a partita in corso, proprio per l'amalgama che siamo riusciti a creare".

Ancora sul futuro: "Quali sono le mie condizioni per andare avanti insieme? Ci dev'essere un comune accordo e un obiettivo preciso che la società avrà e di conseguenza mi adatterò, non ho richieste particolari, vorrei che il mio percorso non finisse domani, io sono sereno".

Sugli attestati di stima dei tifosi: "Sono felicissimo, è un aspetto importante, nonostante un'annata brutta perché non siamo potuti essere vicini. Anche quando abbiamo perso gli attestati di stima sono arrivati, mi auguro che l'anno prossimo possano tornare allo stadio per darci la loro forza".