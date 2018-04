Poetto, spazi per attività sportive: ecco il bando per la stagione balneare

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare domanda entro il 2 maggio

Di: Alessandro Congia

E' stato pubblicato ed è disponibile nella apposita sezione del sito www.comune.cagliari.it, il bando per l'assegnazione di spazi per attività sportive di Beach Volley, Beach Tennis e similari sulla spiaggia del Poetto per la Stagione 2018. Gli interessati dovranno presentare domanda, su apposito modulo scaricabile insieme al bando, entro le 12 del 2 maggio 2018.

L'istanza, alla quale andranno allegati gli atti richiesti, dovrà essere presentata in apposito plico chiuso mediante consegna per posta o a mano (nei giorni di martedì e mercoledì, dalle 9 alle 12,30 e giovedì dalle 15 alle 17,30) al Comune di Cagliari – Servizio Tributi e Patrimonio, Via Nazario Sauro 19. La domanda potrà essere presentata anche a mezzo PEC all'indirizzo: patrimonio@comune.cagliari.legalmail.it.



La procedura di assegnazione si svolgerà in seduta pubblica il giorno 8 maggio 2018 alle 10 presso il Servizio Tributi e Patrimonio del Comune di Cagliari in via Nazario Sauro 19. Tutti i richiedenti sono invitati a partecipare alla seduta con un soggetto abilitato a sottoscrivere le assegnazioni.

LINK DIRETTO: https://www.comune.cagliari.it/portale/it/bnd_altri_dettaglio.page?contentId=BND224296