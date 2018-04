Il giallo del ‘contenitore giallo’ per i bisognosi: nessuno ritira gli indumenti

Da mesi raccoglitori stracolmi, vestiario e scarpe sul marciapiede

Di: Alessandro Congia

Raccolta permanente di abiti usati, scarpe, borse. Grazie per il vostro aiuto. Peccato però che da mesi nessuno ritira quanto di buon cuore i sestesi e non solo depositano all’interno di quel ‘contenitore’giallo, che dispensa proverbiali messaggi di ringraziamento verso chi fa del bene per i bisognosi.

Non solo, accanto al raccoglitore di via Costituzione, gran parte di indumenti e vestiario vengono lasciati abbandonati sul marciapiede. Inutile contattare il numero vede 800 187 396: “Siamo spiacenti, il numero verde contattato non è al momento disponibile” (ma è da settimane la stessa cantilena).

Resta intanto insoluto il mistero o il ‘giallo’ del contenitore giallo. Da una prima verifica, il contatto telefonico risulta essere associato al servizio di raccolta di indumenti usati del Comune di Dolianova, come specificato nel portale web istituzionale.