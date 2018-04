Sottopasso pericoloso e buio totale in via Po. Sorgia: “Subito la messa in sicurezza”

Scalinate buie e sconnesse, a rischio anziani e donne sole

Di: Alessandro Congia

Illuminazione totalmente assente, i pochi lampioni vicini sono spenti o non sufficienti per fare luce in quella zona, due rampe di scala sconnesse che consentono da sempre di raggiungere via Po. La pavimentazione è fatiscente e si rischia costantemente di cadere, tra l’altro considerata la zona abbastanza pericolosa, anziani e donne sono soggetti ad aggressioni.

Il passaggio pedonale che conduce al centro commerciale Auchan di Santa Gilla non gode certo di “ottime condizioni di salute”: a denunciare la situazione è il consigliere del Gruppo Misto, Alessandro Sorgia che in un’interrogazione scritta rivolta al sindaco di Cagliari, Massimo Zedda mette a nudo le criticità del viale tra via Santa Gilla e via Po.

“Tra l’altro – sottolinea Sorgia - ogni domenica mattina in via Po, di fronte all’ex mattatoio, si svolge il mercatino dell’usato e puntualmente gli ambulanti occupano di fatto tutto il marciapiede, le persone che si recano a piedi alla Città mercato Auchan di Santa Gilla, si vedono costrette a percorrere la strada anziché il marciapiede, e a mettersi in condizioni di pericolo costante, in quanto le numerose auto che passano, percorrono la strada a velocità sostenuta con il rischio di inevitabili incidenti”