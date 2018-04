Controlli dei Carabinieri in occasione della Pasqua: 2129 le persone controllate, un arresto e 3 denunce

Di: Redazione Sardegna Live

In occasione delle festività Pasquali i Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro e di tutte i 9 Comandi Compagnia dipendenti, supportati da un’unità aerea del Nucleo Elicotteri di Olbia e da oltre 40 unità delle Squadriglie, hanno attuato sull’intera provincia ed in particolare nelle aree solitamente meta di numerosi turisti ed escursionisti, un massiccio spiegamento di forze.

A tal proposito sono stati implementati i servizi di perlustrazione con posti di controllo e posti di blocco, nel corso dei quali sono stati effettuati numerosissimi controlli e perquisizioni, assicurando un dinamico e capillare presidio su tutta la provincia.

Particolare attenzione è stata riposta alle principali strade stati che attraversano questa provincia in particolare la SS 131, la SS 389 e la SS 125.

Complessivamente dal 31 marzo alla serata del 2 aprile sono stati attuati oltre 450 servizi di pattuglia e perlustrazione che hanno visto in campo oltre 750 Carabinieri impegnati sia nei piccoli centri, sia nelle aree rurali, che lungo la costa. 2129 le persone controllate, a bordo di circa 1379 veicoli, delle quali 1 arrestate, 3 deferite in stato di libertà, 2 segnalate quali assuntori di stupefacenti principalmente cannabinoidi.

Ammontano inoltre a circa 16000 euro le sanzioni contestate per violazioni alle norme del codice della strada con 6 patenti ritirate e 7 autovetture sottoposte a sequestro o fermo per le irregolarità riscontrate. Oltre 160 gli esercizi commerciali controllati.

Quasi 50 infrazioni sono state elevate per violazioni al Codice della Strada, in alcuni casi con ritiro di patenti e sequestro amministrativo di veicoli. Principalmente i controlli hanno riguardato, dopo i festeggiamenti, le guide in stato di alterazione psicofisica:

- 3 i casi con un tasso alcoolemico superiore al limite consentito, circostanza che ha determinato oltre alla sospensione della patente anche il sequestro del veicolo;

- un automobilista sorpreso alla guida benché sprovvisto di patente perché mai conseguita o già ritirata per precedenti violazioni al C.d.S..

In due casi è stata accertata l’assenza della copertura assicurativa di veicoli.

Non è mancata in questi giorni anche una costante opera di assistenza agli utenti della strada da parte dei Carabinieri, sia in occasione dei rallentamenti dovuti all’intenso traffico in alcune aree della provincia, sia nel soccorso a seguito di incidenti. Oltre 15 i sinistri stradali su cui sono intervenuti i militari dell’Arma di cui 6 con feriti.

L’imponente attività di controllo ha permesso di porre un freno ai reati predatori garantendo la giusta serenità che ci si auspicava per la festività.

Inoltre, i Carabinieri hanno partecipato, per assicurarne il normale svolgimento e garantirne l’ordine e la sicurezza pubblica, alle diverse processioni religiose che si sono tenute nei vari Comuni in occasione delle feste pasquali.