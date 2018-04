Tentano il colpo in una abitazione, arrestati ‘i ladri della smerigliatrice’

Sono stati individuati dai Carabinieri: domani la direttissima

Di: Alessandro Congia

Presi due topi d’appartamento, ora si cerca il terzo uomo, un complice. Intorno alle 23 di ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari, hanno arrestato due pregiudicati della Serbia, in flagranza del reato di furto in concorso aggravato: si tratta di Jovanovic Milan, dell ‘88 e Stojanovik Marco, classe 1991, entrambi residenti a Torino. I militari li hanno intercettati in via Dei Falconi con atteggiamenti sospetti.

I due ladruncoli stavano aspettando per entrare all’interno dell’abitazione di un cittadino cagliaritano, armati di arnesi da scasso e di una smerigliatrice per l’apertura della cassaforte. Le loro azioni erano state anticipate da un terzo complice, probabilmente un loro connazionale che intanto si era introdotto all’interno dell’appartamento dopo aver forzato la porta del palazzo. Infatti quest’ultimo era già penetrato all’interno dell’appartamento impossessandosi di svariati monili, ma nel momento in cui i Carabinieri fermavano i suoi complici, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

I militari della Compagnia proseguono l’attività di indagine per rintracciare il terzo uomo, mentre i due giovani sono tuttora rinchiusi in camera di sicurezza in attesa della direttissima prevista per domani in Tribunale.