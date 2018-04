Maltempo: incidenti, alberi e cornicioni pericolanti

Decine gli interventi dei Vigili del fuoco di Nuoro

Di: Redazione Sardegna Live

Giornata di lavoro per i Vigili del Fuoco di Nuoro. sono oltre 20 gli interventi effettuati dalla mattina.

Le avverse condizioni metereologiche hanno creato vari disagi e situazioni critiche in tutta la provincia di Nuoro. Sono stati oltre 20 gli interventi effettuati nella giornata di ieri da parte dei Vigili del fuoco.

In particolare, a Nuoro i pompieri sono dovuti intervenire con l'autoscala in via La Maddalena per mettere in sicurezza una canna fumaria gravemente compromessa dal vento.

Le raffiche di vento non hanno risparmiato neanche la struttura di un gazebo bar sul lungo mare di Bosa marina. A Tortolì, invece, sono stati effettuati interventi per alcuni cornicioni pericolanti.

Nel pomeriggio si è registrata una situazione critica sulla Strada statale 131, al chilometro 155 in prossimità del bivio di Bonorva. A seguito di una copiosa precipitazione di pioggia e grandine che si è abbattuta sul tratto viario, alcune auto hanno perso il controllo finendo sul guardrail. Sette le auto coinvolte nel sinistro con ripercussioni sulla viabilità per la lunga colonna di automobili che si è creata in seguito. Sul posto sono intervenute una squadra Vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta e la Polizia stradale.

